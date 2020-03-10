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Вахтовика Рамиля Инсафутдинова, пострадавшего в Нефтеюганске, вернут в Башкирию и устроят на работу

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Теги: Бакалинский район
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Вахтовика Рамиля Инсафутдинова, пострадавшего в Нефтеюганске, вернут в Башкирию и устроят на работу

В заключение оперативного совещания в правительстве Глава Башкирии обсудил ситуацию с 44-летним вахтовиком из республики. Напомним, Рамиль Инсафутдинов, отец пятерых детей, будучи в командировке в Нефтеюганске пострадал – он упал с высоты и-за обрушившейся на него балки.

Инцидент произошел 17 февраля. Из-за многочисленных переломов и ушибов был доставлен в больницу. Глава Бакалинского района Юлай Зиязетдинов сообщил подробности. По словам чиновника, администрация постоянно контактирует с семьей пострадавшего. Супруга и мать Рамиля в данный момент находятся в Нефтеюганске, а дети размещены в соцприюте. Сегодня, 10 марта, семья получит первую денежную компенсацию от властей. Жена пострадавшего также сообщила о недостаточной медпомощи в праздничные дни.

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— Мы разговаривали с Забелиным. Если есть возможность, его сюда надо забирать. Все-таки качество медицины здесь получше. Как только возникает ситуация, забирайте его домой. Там маленькие ребенок с ДЦП – посмотрите. Вообще все дети должны быть под вниманием. Когда история закончится, я поручаю оказать содействие трудоустроить здесь, — заключил Глава Башкирии.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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