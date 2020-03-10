Вахтовика Рамиля Инсафутдинова, пострадавшего в Нефтеюганске, вернут в Башкирию и устроят на работу
В заключение оперативного совещания в правительстве Глава Башкирии обсудил ситуацию с 44-летним вахтовиком из республики. Напомним, Рамиль Инсафутдинов, отец пятерых детей, будучи в командировке в Нефтеюганске пострадал – он упал с высоты и-за обрушившейся на него балки.
Инцидент произошел 17 февраля. Из-за многочисленных переломов и ушибов был доставлен в больницу. Глава Бакалинского района Юлай Зиязетдинов сообщил подробности. По словам чиновника, администрация постоянно контактирует с семьей пострадавшего. Супруга и мать Рамиля в данный момент находятся в Нефтеюганске, а дети размещены в соцприюте. Сегодня, 10 марта, семья получит первую денежную компенсацию от властей. Жена пострадавшего также сообщила о недостаточной медпомощи в праздничные дни.