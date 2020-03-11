В Башкирии заработала служба перевода на жестовый язык, которая создана в январе как грантовый проект в помощь инвалидам по слуху. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.







Как уточнили в ведомстве, за 2 месяца служба уже обслужила 300 человек. Сюда могут обратиться люди с нарушениями слуха для получения бесплатной дистанционной помощи переводчика русского жестового языка, а также индивидуальную юридическую или психологическую консультацию. Также ежемесячно организуются онлайн консультации по наиболее проблемным сферам общественной жизни: ЖКХ, налоговая сфера, вопросы установления и снятия инвалидности, получения льгот и т.д.

Фото: пресс-служба ГЖИ РД

Отметим, что в центр могут обращаться не только люди с нарушениями слуха, но и работники учреждений и организаций республики, у которых возникли коммуникативные трудности при оказании тех или иных услуг инвалидам по слуху.Обратиться в службу можно по номеру телефону 8 937 344 22 37