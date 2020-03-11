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В Башкирии заработала служба перевода на жестовый язык

Добавлено: 11.03.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии заработала служба перевода на жестовый язык

В Башкирии заработала служба перевода на жестовый язык, которая создана в январе как грантовый проект в помощь инвалидам по слуху. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

Как уточнили в ведомстве, за 2 месяца служба уже обслужила 300 человек. Сюда могут обратиться люди с нарушениями слуха для получения  бесплатной дистанционной помощи переводчика русского жестового языка, а также индивидуальную юридическую или психологическую консультацию. Также ежемесячно организуются онлайн консультации по наиболее проблемным сферам общественной жизни: ЖКХ, налоговая сфера, вопросы установления и снятия инвалидности, получения льгот и т.д.

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Отметим, что в центр могут обращаться не только люди с нарушениями слуха, но и работники учреждений и организаций республики, у которых возникли коммуникативные трудности при оказании тех или иных услуг инвалидам по слуху.

Обратиться в службу можно по номеру телефону 8 937 344 22 37

Источник: ufa.aif.ru
Фото: пресс-служба ГЖИ РД
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