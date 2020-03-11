Жителей Кумертау возмутило назначение 23-летней девушки на высокую должность в администрации города

В городе Кумертау местных жителей возмутило назначение 23-летней девушки на высокую должность в администрации города. Только закончив университет Ева Зюзякина стала начальником отдела предпринимательства и потребительского рынка.







— Вы мне просто объясните, может я не понимаю что-то, как 23-летняя девочка, глупая как пробка, занимает столь высокую должность в городе Кумертау? Просто для интереса погуглите ее обязанности. А последнее ее место работы – продавец консультант в PULL BEAR. Чем она может помочь городу? Что может толкового внести? Какой у неё жизненный опыт за 23 года? Я уж молчу про ее образ жизни. Что происходит с городом? — задается вопросами анонимный злопыхатель в соцсетях.

— Всем интересующимся тут: это моя дочь! Как попасть на такую должность? Надо закончить университет, получить образование Государственное и муниципальное управление. (И пока училась работала в Pull Beer). Пройти практику в администрации Оренбурга, проработать главным специалистом в администрации Кумертау и, пройдя конкурс из 7 человек, стать начальником! Я не знаю, кто автор, но видно, что трус, иначе писал бы со своей страницы и не заблокировал меня, — ответила Юлия Зюзякина.

Фото: соцсети

Отметим, что в обязанности начальника отдела входит решение задач, поставленных республиканскими программами, разработка прогнозов по обороту розничной торговли, работа с обращениями граждан и многое другое. Некоторые жители города Кумертау считают, что девушка заняла должность незаслуженно. Другие уверены, что подобные вещи пишут люди, которые также хотели устроиться на подобную работу, но не прошли конкурс. Мама Евы Зюзякиной ответила на негативный пост в комментариях.