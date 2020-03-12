В Учалинском районе женщина отомстила мужу за его неверность

В Учалинском районе женщина наказала мужа ножом за неверность. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 8 марта 36-летняя местная жительница узнала об измене мужа. Вернувшись домой после нескольких бокалов горячительных напитков с подругой, женщина ударила мужа ножом в брюшную полость и вызвала скорую помощь.





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Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего – он находится в больнице. Женщина свою вину признала. В отношении нее возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ).