В Абзелиловском районе разгорелся скандал с учителями отдыхающими в кальянных и клубах на глазах учеников

В местном сообществе села Аскарово разгорелся скандал. Сельчанка опубликовала пост, в котором крайне возмущена поведением учителей местных школ. С ее слов, педагоги отдыхают в кальянных и клубах на глазах учеников.







- Разве педагогично сидеть, курить кальян и выставлять у себя в сторис? На этой неделе учителя сидели с учениками в кальянной. Понимаю, красиво, модно, но вы ведь сами подаете пример своим ученикам, - пишет автор поста.

- Педагог должен давать учебный материал и проверять, как его усвоили. В свободное от работы время педагог может заниматься, чем ему заблагорассудится. Это его личная (частная) жизнь. А подавать пример и воспитывать обязаны родители.

- В начале года я собрал всех педагогов, напомнил им об этике, поэтому я уверен, что родители или что-то перепутали, или преувеличили. А что касается отдыха учителей в клубах, то почему они должны сидеть взаперти и никуда не выходить? В нерабочее время они имеют полное право отдыхать так, как им захочется. И меня удивляют родители, которые выискивают какой-то компромат, а потом выставляют его на всеобщее обсуждение, поделился мнением директор школы.