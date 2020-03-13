В Уфе на реке Белая приступили к чернению и распиловке льда
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По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды высота снежного покрова на реке Белая, включая реку Уфу, составляет 53 см., на реке Дема - 33 см., запасы воды в снежном покрове составили 149 мм и 104 мм соответственно, что выше нормы на 11%.
Для обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья работники МУП «СУРСИС» проводят чернение и распиловку льда.
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Запланирована распиловка льда на реке Белая в районе Затонского моста – 230 погонных метров, чернение льда – 116 кв.м.; распил льда на реке Дёма в районе Дёмского моста – 115 п.м., чернение льда – 58 кв.м.; распил льда на реке Уфа в районе п. Шакша – 115 п.м., чернение льда – 58 кв.м.; чернение льда через р. Шугуровка у п. Тимашево – 12 кв.м.
Противопаводковая комиссия высказала опасения, что 349 населенным пунктам Башкирии угрожает весенний паводок. В 2020 году прогнозируется 10% рост уровня воды по сравнению со статистикой средних лет. Подробности читайте в нашем материале
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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