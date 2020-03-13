В Уфе на реке Белая приступили к чернению и распиловке льда

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды высота снежного покрова на реке Белая, включая реку Уфу, составляет 53 см., на реке Дема - 33 см., запасы воды в снежном покрове составили 149 мм и 104 мм соответственно, что выше нормы на 11%.







Для обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья работники МУП «СУРСИС» проводят чернение и распиловку льда.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы