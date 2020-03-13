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В Уфе на реке Белая приступили к чернению и распиловке льда

Добавлено: 13.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе на реке Белая приступили к чернению и распиловке льда

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды высота снежного покрова на реке Белая, включая реку Уфу, составляет 53 см., на реке Дема - 33 см., запасы воды в снежном покрове составили 149 мм и 104 мм соответственно, что выше нормы на 11%.

Для обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья работники МУП «СУРСИС» проводят чернение и распиловку льда.

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Процесс чернения льда представляет собой нанесение на ледовую поверхность древесного угля или песка, которые способствуют привлечению наибольшего количества солнечных лучей, а значит – более интенсивному таянию. Такая работа направлена на снижение нагрузки на опоры мостов во время ледохода, препятствует образованию ледяных заторов, способствует благополучному проходу льдин вниз по течению рек.

Запланирована распиловка льда на реке Белая в районе Затонского моста – 230 погонных метров, чернение льда – 116 кв.м.; распил льда на реке Дёма в районе Дёмского моста – 115 п.м., чернение льда – 58 кв.м.; распил льда на реке Уфа в районе п. Шакша – 115 п.м., чернение льда – 58 кв.м.; чернение льда через р. Шугуровка у п. Тимашево – 12 кв.м.

Противопаводковая комиссия высказала опасения, что 349 населенным пунктам Башкирии угрожает весенний паводок. В 2020 году прогнозируется 10% рост уровня воды по сравнению со статистикой средних лет. Подробности читайте в нашем материале

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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