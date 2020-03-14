Жители Уфы выступили в защиту загоревшегося особняка Бухартовского

В Уфе местные жители вышли на улицы города с целью привлечения внимания к особняку Бухартовского по адресу Аксакова, 48. Напомним, накануне, 13 марта в здании произошел пожар.









По словам координатора общественного движения «Архзащита Уфы» Кристины Абрамичевой, жители столицы Башкирии должны реагировать на уничтожение истории.

«Мы, граждане этого города, должны уже как-то реагировать на варварское уничтожение истории! В прошлом году многие принимали участие в субботнике в особняке Бухартовского. «Архзащита Уфы» все это время пыталась добиться консервации памятника по закону. Не было сделано НИЧЕГО. И вот закономерный итог», - написала она в соцсетях.

«Мы снова готовы были убираться своими силами, чтобы сохранить этот памятник архитектуры... У нас был инвестор, который был готов взять здание. А после пожара не знаем, как будет дальше», - сказала она.









По ее словам, во время митинга многие жители города подходили к ней и выражали свое сочувствие, а также предлагали помощь. Также она отметила, что накануне, 13 марта от имени Совета по правам человека Башкирии в администрацию Уфы было отправлено уведомление о проведении очередного субботника.Добавим, что по информации регионального МЧС на месте наблюдалось задымление из-под кровли двухэтажного дома размерами 16х16 метров. Горение происходило по всей площади в 256 квадратных метров. Здание пустотное, огонь распространился быстро. Сотрудники МЧС по РБ смогли спасти весь первый этаж и частично второй. На нем произошло обрушение кровли.Информация о пожаре поступила в 21:09. Полностью ликвидировать огонь смогли к 05:39. Погибших, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются. Рассматриваются все версии методом исключения.

Отмечается, что Аксакова, 48 не является историческим памятником, соседние здания (Аксакова 48/1 и 48/2 – прим. автора) входят в список важных строений.



Дом Бухартовских был построен в 1890-х годах на углу улиц Коммунистическая и Аксакова в Уфе. Здание принадлежало дворянам польского происхождения, из которых наиболее известен Генрих Генрихович — уфимский полицмейстер, основавший парк имени И. Якутова





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Фото: из личного архива Кристины Абрамичевой