В Башкирии предложили учредить День пчеловода

День пчеловода предложил учредить депутат Госдумы РФ Иван Сухарев на втором региональном съезде пчеловодов Башкирии, который проходит в Уфе.
Депутат Госдумы РФ рассказал о работе над федеральным законом «О пчеловодстве», который до сих пор не принят. По его мнению, уже давно назрела необходимость принять единый документ, который регулировал бы все вопросы в этом направлении сельского хозяйства.
Заведующий кафедрой аквакультуры и пчеловодства МСХА имени К. Тимирязева Альфир Маннапов предложил создать центр компетенции пчеловодов для обучения. Он подчеркнул, что в настоящее время в мире ежегодно производится более 2 млн. тонн меда, при этом 30-40% из него - фальсификат. В России, по его предположениям, такая же ситуация. Маннапов считает, что обучение пчеловодов позволит увеличить долю качественного меда.
«Ещё лет 10-15 назад понятие «фальсификат» не звучало нигде, - поддержал предложение министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - Сейчас мы часто встречаем и фальшивое масло, и молоко. Это говорит только об одном: люди стали думать только о деньгах. Бизнеса стало много, а совести мало».
В ближайшее время в России будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания. Подробности читайте в нашем материале.