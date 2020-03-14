В Башкирии предложили учредить День пчеловода

День пчеловода предложил учредить депутат Госдумы РФ Иван Сухарев на втором региональном съезде пчеловодов Башкирии, который проходит в Уфе.







Депутат Госдумы РФ рассказал о работе над федеральным законом «О пчеловодстве», который до сих пор не принят. По его мнению, уже давно назрела необходимость принять единый документ, который регулировал бы все вопросы в этом направлении сельского хозяйства.

«Ещё лет 10-15 назад понятие «фальсификат» не звучало нигде, - поддержал предложение министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. - Сейчас мы часто встречаем и фальшивое масло, и молоко. Это говорит только об одном: люди стали думать только о деньгах. Бизнеса стало много, а совести мало».