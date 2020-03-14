"Задницу свою подними и подойди ко мне!": паралимпийская чемпионка пожаловалась на оскорбление вице-премьера Башкирии

Восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию и депутат парламента Башкирии Оксана Савченко пожаловалась на оскорбления вице-премьера правительства региона Ирека Сагитова. Как утверждает спортсменка, политик обратился к ней со словами: "Задницу свою подними и подойди ко мне!".







Об оскорблениях политика Савченко рассказала на своей странице в Instagram.

"Уважаемый Ирек Хайривариевич, вы знаете, выражение "Задницу можно оторвать и подойти. Я здесь начальник пришел" - не очень красивое. И надо с людьми общаться нормально. Вы работаете для людей. Ко мне лично так обращаться не надо. Вы работаете в правительстве", - сказала спортсменка.

"Он приехал с проверкой. Во-первых, он зашёл в бассейн в верхней одежде и в грязной обуви с улицы. Мы все знаем, какая у нас сейчас обстановка. Мы все ходим в сменке, обрабатываем всё постоянно хлоркой, а сейчас в два раза больше, потому что коронавирус и всё остальное. Он напрямую идёт на чашу бассейна, где занимаются дети и ходят босиком... Что сказал? "Задницу свою подними и подойди ко мне!»... Я встаю, подхожу к нему. Он начинает меня отчитывать за мой внешний вид: ему не понравилось, что я была в джинсах и толстовке", - цитирует издание спортсменку.