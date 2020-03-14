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Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов принес извинения паралимпийской чемпионке Оксане Савченко

Добавлено: 14.03.20
Просмотров: 17
Рубрика: Общество
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Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов принес извинения паралимпийской чемпионке Оксане Савченко

Вице-премьер правительства Башкирии принес извинения восьмикратной чемпионке Паралимпийских игр по плаванию Оксане Савченко. Ранее спортсменка пожаловалась на грубое обращение политика.



Как утверждала Савченко, Ирек Сагитов обратился к ней со словами: "Задницу свою подними и подойди ко мне".

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"Он извинился, сказал, что день у него не задался, как-то так. Но письма на имя главы правительства Башкирии отправлены. Все-таки хочется, чтобы больше так не общались. Но в целом конфликт исчерпан", - сказала РЕН ТВ Оксана Савченко.
Напомним, инцидент произошел в бассейне в Уфе, где Савченко тренировала молодого человека, готовящегося к чемпионату России.
"Уважаемый Ирек Хайривариевич, вы знаете, выражение "Задницу можно оторвать и подойти. Я здесь начальник пришел" - не очень красивое. И надо с людьми общаться нормально. Вы работаете для людей. Ко мне лично так обращаться не надо. Вы работаете в правительстве", - сказала спортсменка.
Как сообщает "Говорит Москва", недовольство чиновника вызвала одежда тренера. При этом, по словам Савченко, сам Сагитов зашел в бассейн в уличной обуви.

Источник: ren.tv
Фото: ruspekh.ru
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