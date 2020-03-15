В Уфе в родительских чатах распространяют фейковые сообщения о карантине в школах

В чатах родителей уфимских школьников стала распространяться информация о карантине. Якобы три гимназии Уфы закрываются на карантин. Однако информация оказалась фейком.







После ряда фейковых новостей о карантине в уфимских школах, руководство поспешило опровергнуть ложную информацию. В Уфе пока нет школ, которые закрываются на карантин, все учебные заведения работают в обычном режиме. Фейковые предупреждения о карантине активно пересылают в чатах.

Фото: life.ru