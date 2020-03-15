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В Уфе в родительских чатах распространяют фейковые сообщения о карантине в школах

Добавлено: 15.03.20
Просмотров: 14
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе в родительских чатах распространяют фейковые сообщения о карантине в школах

В чатах родителей уфимских школьников стала распространяться информация о карантине. Якобы три гимназии Уфы закрываются на карантин. Однако информация оказалась фейком.



После ряда фейковых новостей о карантине в уфимских школах, руководство поспешило опровергнуть ложную информацию. В Уфе пока нет школ, которые закрываются на карантин, все учебные заведения работают в обычном режиме. Фейковые предупреждения о карантине активно пересылают в чатах.

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Ранее Рособрнадзор рекомендовал в случае эпидемии перейти на дистанционное обучение. Власти в регионе активно готовятся к предотвращению коронавируса. Напоминаем, что всего через неделю уфимские школьники уходят на каникулы. 

В Салавате руководство одного из ЖЭУ приняло решении закрыться на карантин из-за коронавируса. Снимки с вывешенным на двери объявлением появились в сети.

Источник: bash.news
Фото: life.ru
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