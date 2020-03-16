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Жители Гафурийского района пытаются спасти здание Дома культуры

Добавлено: 16.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: Гафурийский район
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Жители Гафурийского района пытаются спасти здание Дома культуры

13 марта жители села Красноусольского опубликовали письмо Главе республики. Неравнодушные граждане просят спасти красивый Районный дом культуры. Раньше в нем находились отдел культуры, ЗАГС, библиотека, музей, кафе-столовая, множество детских кружков.



Из письма следует, что в марте прошлого года случилось обрушение части фасада. Авария случилась из-за большого количества снега на крыше Дома культуры. В полуразрушенном виде здание простояло весь летний сезон.

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— В таком же состоянии проводили все мероприятия, вели кружки, работали все отделы и кафе тоже. В октябре 2019 года из-за сильного возмущения населения, руководство решило вместо ремонта обрушенной части, разобрать и построить заново. Для этого сфальсифицировали документы, якобы состояние всей крыши аварийное. Выбили из республики деньги. Заключили с какими то «своими» людьми договор и в конце года разобрали всю крышу. Разобрали и, увидев, что разобранные конструкции как новые, кому-то продали. И в таком состоянии, под снегом и дождем дом простоял 4 месяца. После многочисленных жалоб, начали строительство крыши, но только начали. Строят по принципу «одна доска в день». А дожди и снег продолжаются!!! Так как отопление всю зиму работало, да и дожди сделали свое дело, вода потекла с потолка и по стенам внутрь! Весь внутренний ремонт, который был сделан в 2018 году по программе ВПП «Единая Россия» «Культура малой родины» полетела к черту, — возмущаются жители.
Нового ремонта, стоимостью больше 3,5 миллионов рублей, теперь как будто и не было. Дождевые потоки затопили новые книги в библиотеке, новую мебель, компьютеры. Само здание признано аварийным, а для его восстановление теперь требуется около 20 миллионов рублей. Жители винят в случившемся руководителя района Фаниля Чингизова, по их словам, проблемы начались с его назначения.
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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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