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Борис Мелкоедов намерен покинуть пост главы Агентства по печати и СМИ

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество
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Борис Мелкоедов намерен покинуть пост главы Агентства по печати и СМИ

Борис Мелкоедов, возглавляющий с 2012 года в Башкирии агентство по печати и СМИ, в ближайшее время намерен оставить эту должность.



По данным Ъ-Уфа, господин Мелкоедов сегодня оповестил о своих намерениях сотрудников ведомства, не сообщив о причинах ухода. Для комментариев он пока недоступен.

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Агентство по печати и СМИ курирует деятельность государственных газет и телерадиокомпаний, является распорядителем бюджетных средств, в том числе субсидий, выделяемых из бюджета республики на функционирование госСМИ. В настоящее время в планах властей Башкирии — формирование государственного медиахолдинга на базе ИА «Башинформ», совет директоров которого возглавляет входящий в ближайшее окружение главы республики Ростислав Мурзагулов. Вероятно, по окончании формирования холдинга у агентства не останется прежних полномочий.

Борис Мелкоедов родился в декабре 1971 года в Зилаирском районе Башкирии, окончил Башгосуниверсситет, Башкирскую академию госслужбы и управления. Карьеру начинал оператором УНПЗ, в 1995 году возглавил комитет по делам молодежи Зилаирского района. Позже работал менеджером в газете «Товары и услуги», возглавлял лабораторию Опытного завода Академии наук республики. В 1997 году стал главным специалистом управления социально-экономической политики администрации президента Башкирии. В 2004 году возглавил управление по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве республики. В 2008-2010 годах руководил пресс-службой Минрегионразвития РФ в Москве. В 2010 году вернулся в Башкирию, возглавил сначала министерство связи и массовых коммуникаций, и в 2012 году реорганизованное из него Агентство по делам печати и СМИ.

Источник: www.kommersant.ru
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