Борис Мелкоедов намерен покинуть пост главы Агентства по печати и СМИ

Борис Мелкоедов, возглавляющий с 2012 года в Башкирии агентство по печати и СМИ, в ближайшее время намерен оставить эту должность.







По данным Ъ-Уфа, господин Мелкоедов сегодня оповестил о своих намерениях сотрудников ведомства, не сообщив о причинах ухода. Для комментариев он пока недоступен.