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В Уфе водитель маршрутки решил защититься от коронавируса радикальным способом

Добавлено: 17.03.20
Просмотров: 20
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе водитель маршрутки решил защититься от коронавируса радикальным способом

Видео из уфимской маршрутки появилось в социальных сетях. Водитель пассажирского транспорта наглухо обклеил своё место плёнкой, чтобы защититься от нового коронавируса. Такая изоляция от всего салона кажется мужчине действенным способом защиты.



С помощью обычного полиэтилена и скотча водитель огородил себя от остального салона. Но не только импровизированный «бокс» спасает мужчину от заражения. Рядом с водительским креслом можно разглядеть коробку с бумажными полотенцами.

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Пассажиры маршрутки с пониманием отнеслись к идее водителя. Количество зараженных в России с каждым днём всё больше, а некоторые из них заразились коронавирусом на территории страны.  Единственный вопрос, который задали находчивому водителю очевидцы, как же всё-таки расплачиваться за проезд?

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Источник: bash.news
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