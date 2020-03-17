В Уфе водитель маршрутки решил защититься от коронавируса радикальным способом

Видео из уфимской маршрутки появилось в социальных сетях. Водитель пассажирского транспорта наглухо обклеил своё место плёнкой, чтобы защититься от нового коронавируса. Такая изоляция от всего салона кажется мужчине действенным способом защиты.







С помощью обычного полиэтилена и скотча водитель огородил себя от остального салона. Но не только импровизированный «бокс» спасает мужчину от заражения. Рядом с водительским креслом можно разглядеть коробку с бумажными полотенцами.