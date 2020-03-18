В Башкирии жители стали воровать туалетную бумагу из-за угрозы карантина по коронавирусу

Угроза карантина из-за распространения нового коронавируса провоцирует жителей Башкирии на отчаянные поступки. С прилавков крупных магазинов стали пропадать крупы, бакалея и туалетная бумага. Но не все жители республики решили пополнить запас гигиенических средств законно.







Управляющий ТЦ «Ультра» Антон Горбачёв рассказал в социальных сетях о грабеже туалетных кабинок. Управленец рассказал, что за одни сутки дважды были обворованы кабинки санузлов. К слову, паникующие уфимцы забирали даже начатые рулоны туалетной бумаги.

- Не могу не высказаться про туалетную бумагу — только потому, что сегодня дважды были обворованы все кабинки санузлов... И это ведь не еда, кражу которой иногда и можно простить, если человеку нечего было есть. Украли начатые рулончики туалетной бумаги, дважды, в нескольких десятках кабинок. Украли обычные, нормальные люди.









Однако Антон Горбачёв с пониманием отнесся к такому преступлению, ведь посчитал, что очень здорово, если уфимцы начнут вдвойне внимательнее относиться к гигиене и чистоте. На данный момент зараженных коронавирусом в Башкирии не выявлено, но если карантин всё-таки коснётся республику, дефицита продовольственных товаров быть не должно. Член Совета по правам человека в Башкирии Азамат Галин отметил, что множество продуктов производится прямо в республике, поэтому привозить их не нужно, что точно будет играть на руку при карантине.

Азамат Галин, член Совета по правам человека в Башкирии:



- Если не планируете закрываться в квартирах и не выходить на улицу, затариваться смысла нет. Дефицита воды и туалетной бумаги у нас не будет. Туалетной бумаги у нас своей навалом. Отгрузят хоть завтра вагон. Вагон каждому. Ну не европейские шелка, а потребность удовлетворить смогут.