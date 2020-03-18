В центре Уфы жители сняли на видео БТР

Сегодня утром, 18 марта, в центре Уфы очевидцы заметили рассекающий по улице Достоевского бронетранспортер. Местные жители сняли необычное явление на камеру мобильного телефона и выложили ролик в социальные сети.





На кадрах видно, как по улице Достоевского едет бронированная военная машина, а из люка высовывается солдат в маске. Куда спешил бронетранспортер и как тяжелая техника вообще оказалась в центре башкирской столицы, пока не известно. Пользователи социальных сетей предположили, что военные едут на учения.



Известно лишь что бронетранспортер проехал по улице Достоевского в гордом одиночестве – колонны техники не было.