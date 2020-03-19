Коронавирус в Башкирии 2020: пожилым и инвалидам будут развозить лекарство и еду

С 18 марта в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Каникулы школьников продлены, университеты перешли на удаленное обучение, а массовые мероприятия отменяются одно за другим.







Жителям республики советуют самоизолироваться, поэтому пожилым людям и инвалидам будет оказана дополнительная поддержка от государства.

Фото: subscribe.ru