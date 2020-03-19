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Коронавирус в Башкирии 2020: пожилым и инвалидам будут развозить лекарство и еду

Добавлено: 19.03.20
Просмотров: 11
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Коронавирус в Башкирии 2020: пожилым и инвалидам будут развозить лекарство и еду

С 18 марта в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Каникулы школьников продлены, университеты перешли на удаленное обучение, а массовые мероприятия отменяются одно за другим.



Жителям республики советуют самоизолироваться, поэтому пожилым людям и инвалидам будет оказана дополнительная поддержка от государства.

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Пожилому населению и инвалидам будут доставляться продукты, лекарства, предметы первой необходимости на дом. Такая мера призвана защитить наиболее уязвимых граждан от выхода на улицу, где можно подхватить новый коронавирус. Для этих целей будет создан временный центр, который и будет снабжать продуктами пенсионеров.

Поддержкой будут обеспечены те граждане, которых выявят по информации глав администраций муниципалитетов и других официальных источников. Также будут обработаны соответствующие звонки на «горячую линию» по коронавирусу ( 8 347 286 58 27). Работа специального центра поддержки уязвимого населения начнется в ближайшие дни.

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Источник: bash.news
Фото: subscribe.ru
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