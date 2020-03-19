В Уфе водители трамваев из-за коронавируса повесили объявления «Не пытайтесь заговорить»

Водители Уфы решили сломать систему и полностью обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией. В трамваях, поездах и троллейбусах города появились объявления с требованием «даже не пытаться заговорить с водителем», а сразу с вопросами обращаться на горячую линию управления электротранспорта. Данная записка, без подписи и печати, появилась в соцсетях вчера, 18 марта.







— Надевайте маски в общественном транспорте и избегайте поездок без необходимости, — также говорится в записке. — Не подвергайте себя и водителя опасности.

Такой жест уфимцы не оценили, под постом появилась масса негодования, учитывая, что масок-то нет в продаже.





— Алло, здравствуйте! Это МУЭТ? Скажите, а 13-й троллейбус до бульвара Славы едет? — шутят пользователи.



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