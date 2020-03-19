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В Уфе водители трамваев из-за коронавируса повесили объявления «Не пытайтесь заговорить»

Добавлено: 19.03.20
Просмотров: 91
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе водители трамваев из-за коронавируса повесили объявления «Не пытайтесь заговорить»

Водители Уфы решили сломать систему и полностью обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией. В трамваях, поездах и троллейбусах города появились объявления с требованием «даже не пытаться заговорить с водителем», а сразу с вопросами обращаться на горячую линию управления электротранспорта. Данная записка, без подписи и печати, появилась в соцсетях вчера, 18 марта.



— Надевайте маски в общественном транспорте и избегайте поездок без необходимости, — также говорится в записке. — Не подвергайте себя и водителя опасности.

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Такой жест уфимцы не оценили, под постом появилась масса негодования, учитывая, что масок-то нет в продаже.


— Алло, здравствуйте! Это МУЭТ? Скажите, а 13-й троллейбус до бульвара Славы едет? — шутят пользователи.
Тем временем в России зафиксирован первый случай гибели от Covid-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

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Источник: ufa1.ru
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