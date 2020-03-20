Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком

Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком

Добавлено: 20.03.20
Просмотров: 126
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком

Сегодня, 20 марта, Глава республики отмечает день рождения. Руководителю региона исполнилось 56 лет. С раннего утра он принимает поздравления. А, судя по всему, самым популярным вопросом, поступающим близким Радия Хабиров, стал – что ему подарить.



На это ответил Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров ОАО «Башинформ». По его словам, лучшим подарком для Главы Башкирии Радия Хабирова станут пожертвования на строительство уфимского хосписа. Об этом Ростислав Мурзагулов написал в социальных сетях.

Радий Хабиров показал фото времен своего студенчества

Читайте также:

Радий Хабиров показал фото времен своего студенчества
— Всем, кто спрашивает: лучшим подарком будет для него квиток на любую сумму на хоспис. Все квитки обязуюсь показать. Не тратьте деньги и время на ерунду, давайте сделаем доброе дело. Я свой подарок уже сделал, и расскажите всем, кто спрашивает, пожалуйста, — написал Ростислав Мурзагулов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Первые лица Башкирии создали свою хоккейную команду
Спорт
Первые лица Башкирии создали свою хоккейную команду
В Башкирии представители аппарата правительства встретились с известными рэп-исполнителями
Культура
В Башкирии представители аппарата правительства встретились с известными рэп-исполнителями
Четыре района Башкирии попали в красную зону по итогам работы системы "Инцидент"
Политика
Четыре района Башкирии попали в красную зону по итогам работы системы "Инцидент"
Ростислав Мурзагулов стал председателем Попечительского совета ФК «Уфа»
Спорт
Ростислав Мурзагулов стал председателем Попечительского совета ФК «Уфа»
В Башкирии озвучили первые результаты работы системы "Инцидент"
Политика
В Башкирии озвучили первые результаты работы системы "Инцидент"
В Башкирии чиновникам дали час, чтобы ответить на жалобы граждан
Политика
В Башкирии чиновникам дали час, чтобы ответить на жалобы граждан
Чиновники Уфы учились работать с соцсетями
Политика
Чиновники Уфы учились работать с соцсетями
В Уфе обращения граждан будет отслеживать система «Инцидент»
Общество
В Уфе обращения граждан будет отслеживать система «Инцидент»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: