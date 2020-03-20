Главе Башкирии Радию Хабирову сегодня исполнилось 56 лет: узнали, что для него станет лучшим подарком

Сегодня, 20 марта, Глава республики отмечает день рождения. Руководителю региона исполнилось 56 лет. С раннего утра он принимает поздравления. А, судя по всему, самым популярным вопросом, поступающим близким Радия Хабиров, стал – что ему подарить.







На это ответил Ростислав Мурзагулов, председатель Совета директоров ОАО «Башинформ». По его словам, лучшим подарком для Главы Башкирии Радия Хабирова станут пожертвования на строительство уфимского хосписа. Об этом Ростислав Мурзагулов написал в социальных сетях.

— Всем, кто спрашивает: лучшим подарком будет для него квиток на любую сумму на хоспис. Все квитки обязуюсь показать. Не тратьте деньги и время на ерунду, давайте сделаем доброе дело. Я свой подарок уже сделал, и расскажите всем, кто спрашивает, пожалуйста, — написал Ростислав Мурзагулов.

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Фото: из открытых источников