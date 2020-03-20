В Уфе приступили к дезинфекции остановок транспорта

20 марта в столице республики продезинфицировали остановки для транспортных средств, сообщает РБК.
— Мы осуществляем мойку, после этого полностью обрабатываем павильон хлорсодержащим раствором, затем снова проводим влажную уборку. В связи со сложившейся обстановкой, будет разрабатываться план по обработке остановок по всему городу, — поделился начальник службы охраны труда Уфы Данир Бурханов.
В управлении электротранспортом прокомментировали, что обработка запланирована на каждый день с 14:00 до 17:00 часов в течении месяца по 20 остановочных павильонов в сутки. Использованные дезинфицирующие растворы действуют на микробы и вирусы и для человека полностью безопасны.
Также с 22:00 до 01:00 ночи и в обеденный перерыв проходит санобработка автобусов. Директор ГУП «Башавтотранс» Павел Аверьянов заверил, что мойка и обработка салонов проводятся со всей тщательностью.
Напомним также, что в Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram