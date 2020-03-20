В Уфе приступили к дезинфекции остановок транспорта

20 марта в столице республики продезинфицировали остановки для транспортных средств, сообщает РБК.







— Мы осуществляем мойку, после этого полностью обрабатываем павильон хлорсодержащим раствором, затем снова проводим влажную уборку. В связи со сложившейся обстановкой, будет разрабатываться план по обработке остановок по всему городу, — поделился начальник службы охраны труда Уфы Данир Бурханов.



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