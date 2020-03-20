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В Уфе приступили к дезинфекции остановок транспорта

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе приступили к дезинфекции остановок транспорта

20 марта в столице республики продезинфицировали остановки для транспортных средств, сообщает РБК.



— Мы осуществляем мойку, после этого полностью обрабатываем павильон хлорсодержащим раствором, затем снова проводим влажную уборку. В связи со сложившейся обстановкой, будет разрабатываться план по обработке остановок по всему городу, — поделился начальник службы охраны труда Уфы Данир Бурханов.

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В управлении электротранспортом прокомментировали, что обработка запланирована на каждый день с 14:00 до 17:00 часов в течении месяца по 20 остановочных павильонов в сутки. Использованные дезинфицирующие растворы действуют на микробы и вирусы и для человека полностью безопасны.

Также с 22:00 до 01:00 ночи и в обеденный перерыв проходит санобработка автобусов. Директор ГУП «Башавтотранс» Павел Аверьянов заверил, что мойка и обработка салонов проводятся со всей тщательностью.

Напомним также, что в Уфе в связи с коронавирусом усилят санитарную безопасность электротранспорта

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Источник: proural.info
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