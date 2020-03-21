В Уфе прошел День чистоты

20 марта в столице Башкирии прошел День чистоты, в котором уфимцы вышли на субботник. По данным мэрии, в этой акции участвовали 20,9 тысяч человек и 848 техники. Отмечается, что основном объем работы выполнили коммунальные службы города. Ими было вывезено 4,5 тысяч кубометров мусора.





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Фото: пресс-служба мэрии