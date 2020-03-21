В Уфе прошел День чистоты

20 марта в столице Башкирии прошел День чистоты, в котором уфимцы вышли на субботник. По данным мэрии, в этой акции участвовали 20,9 тысяч человек и 848 техники. Отмечается, что основном объем работы выполнили коммунальные службы города. Ими было вывезено 4,5 тысяч кубометров мусора.
«Работники коммунальной сферы ремонтируют ограждения, отмывают дорожные знаки, расчищают уличные лестничные пролеты, остановки общественного транспорта и другие элементы дорожно-транспортной инфраструктуры», — отметили в мэрии.