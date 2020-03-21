В Уфе из-за коронавируса закрыли вылеты за границу

Международный терминал уфимского аэропорта с 21 марта закрывается на вылет. Теперь за границу вылететь из Башкирии будет невозможно.





Об этом сообщила и. о. председателя Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева вчера, 20 марта, на брифинге в Минздраве республики. Гражданам, находящимся за рубежом, а их более 3200 человек, по данным Баштурсоюза, рекомендовано немедленно вернуться в Уфу.

— Аэропорт будет работать только на прилет. За нашими жителями будут вылетать наши борта. По нашей информации, воздушное пространство может быть закрыто не только над Индией, но и во многих странах. Вылететь будет проблематично, — объяснила Маргарита Болычева.

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