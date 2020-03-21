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В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы

В Башкирии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 офисы многофункциональных центров могут перевести на новый режим работы.



Об этом во время внеочередного заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила руководитель Республиканского государственного автономного учреждения МФЦ Гульшат Арсланова.

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Руководитель ведомства заявила о возможном переходе офисов МФЦ на работу по предварительной записи. Чтобы попасть на прием необходимо будет записаться по телефону контакт-центра: + 7 (347) 246-55-33, или получить ответы на интересующие вопросы и проконсультироваться у специалистов в режиме онлайн в личном кабинете на официальном сайте.

Координатор трехсторонней комиссии Ленара Иванова отметила, что при переходе на новый режим работы нужно должным образом информировать население о необходимости заранее записаться на прием. Иначе люди будут приходить к закрытым дверям, и это вызовет волну возмущения.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на коронавирус обследовали 1628 человек 

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Источник: www.i-gazeta.com
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