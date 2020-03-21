В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы

В Башкирии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 офисы многофункциональных центров могут перевести на новый режим работы.
Об этом во время внеочередного заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила руководитель Республиканского государственного автономного учреждения МФЦ Гульшат Арсланова.
Руководитель ведомства заявила о возможном переходе офисов МФЦ на работу по предварительной записи. Чтобы попасть на прием необходимо будет записаться по телефону контакт-центра: + 7 (347) 246-55-33, или получить ответы на интересующие вопросы и проконсультироваться у специалистов в режиме онлайн в личном кабинете на официальном сайте.
Координатор трехсторонней комиссии Ленара Иванова отметила, что при переходе на новый режим работы нужно должным образом информировать население о необходимости заранее записаться на прием. Иначе люди будут приходить к закрытым дверям, и это вызовет волну возмущения.