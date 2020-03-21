В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы

В Башкирии в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 офисы многофункциональных центров могут перевести на новый режим работы.







Об этом во время внеочередного заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила руководитель Республиканского государственного автономного учреждения МФЦ Гульшат Арсланова.



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