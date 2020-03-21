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"Раскудахтались тут!": уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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"Раскудахтались тут!": уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд

Известная блогерша Гузель Шарафутдинова накануне вернулась из отпуска в Таиланде. В этой стране сейчас, к слову, тяжёлая ситуация, связанная с эпидемией коронавируса. Однако девушка решила проигнорировать требования Минздрава, которые предписывают самоизолироваться после заграничных поездок на 14 дней.



В своих сторис она уверила всех, что с ней все хорошо. Девушка при этом показала себя и своего малыша. Она сообщила, что едет в гости к матери.

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Напомним, что пожилые люди находятся в особой зоне риска по коронавирусу. Подписчики не поверили ей и потребовали немедленно сообщить о своём приезде врачам. Шарафутдинова отреагировала на это максимально грубо.

Гузель Шарафутдинова, блогер:
- Я сама решу, что мне делать, без чужого вмешательства и советов! Кто будет нервировать, полетит в одно место. Подпердышей это тоже касается! Раскудахтались тут!
Гузель Шарафутдинова известна своими юмористическими скетчами в Инстаграме. Количество ее подписчиков перевалило за четверть миллиона. Недавно девушка родила малыша, процесс появления ребёнка на свет поэтапно транслировался на ее странице в социальных сетях.

Источник: bash.news
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