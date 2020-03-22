Уфимку, отказавшуюся от карантина по коронавирусу, затравили в соцсетях

Уфимская блогерка Гузель Шарафутдинова, которая отказалась идти на самоизоляцию после поездки в Таиланд, ответила хейтерам в неожиданном стиле.







Напомним, что накануне девушка вместе с супругом и маленькой дочкой вернулась из поездки в Азию. Согласно новым федеральным правилам, все туристы, прибывшие в Россию обязаны сообщать о приезде в минздрав и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Шарафутдиновы дома сидеть отказались – по приезду семья поехала в деревню к родственникам. Разумеется, такая ситуация возмутила ее подписчиков. Тогда блогерка назвала их «подпердышами». Позже девушка рассказала о травле в адрес своей семьи.

- Началась массовая атака на мою семью! Звонят во все инстанции, пишут в сообщества и моим друзьям, настраивая их против меня. Пишут мне грязные вещи! Я в шоке! Я сижу дома, успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи. Если я публична, значит, что меня нужно травить и унижать? – возмущается Шарафутдинова.

Фото: соцсети