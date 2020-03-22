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Уфимку, отказавшуюся от карантина по коронавирусу, затравили в соцсетях

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Уфимку, отказавшуюся от карантина по коронавирусу, затравили в соцсетях

Уфимская блогерка Гузель Шарафутдинова, которая отказалась идти на самоизоляцию после поездки в Таиланд, ответила хейтерам в неожиданном стиле.



Напомним, что накануне девушка вместе с супругом и маленькой дочкой вернулась из поездки в Азию. Согласно новым федеральным правилам, все туристы, прибывшие в Россию обязаны сообщать о приезде в минздрав и уходить на двухнедельную самоизоляцию. Шарафутдиновы дома сидеть отказались – по приезду семья поехала в деревню к родственникам. Разумеется, такая ситуация возмутила ее подписчиков. Тогда блогерка назвала их «подпердышами». Позже девушка рассказала о травле в адрес своей семьи.

"Раскудахтались тут!": уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд

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- Началась массовая атака на мою семью! Звонят во все инстанции, пишут в сообщества и моим друзьям, настраивая их против меня. Пишут мне грязные вещи! Я в шоке! Я сижу дома, успокойтесь и отстаньте от меня и моей семьи. Если я публична, значит, что меня нужно травить и унижать? – возмущается Шарафутдинова.
Напомним, что по состоянию на вечер 21 марта в Башкирии нет ни одного официального подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Между тем, в Башкирии гражданам, которые вернулись из заграничных поездок и отказываются от 14-дневной самоизоляции в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, грозит суровое наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
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