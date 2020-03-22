В Благовещенском районе скончалась бабушка, которую поселили в школе

Накануне, 21 марта, скончалась 69-летняя жительница Благовещенского района Евгения Цуркова, сообщили «Вестям» представители покойной.







Ее дом в селе Удельный Дуваней сгорел дотла в 2017 году, бабушке обещали выделить комфортную комнату в маневренном фонде, но заселили в заброшенной школе в соседней деревне. Пенсионерка жила в кабинете математики.

После сюжета «Вестей» Евгению Цуркову в январе этого года переселили в комнату в общежитии Благовещенска, однако и новое помещение оказалось не в самом хорошем состоянии. Комната была небольшой, но по сравнению с бывшей школой теплой.У бабушки не осталось родных и близких, неравнодушные горожане просят помочь в организации похорон. Если вы можете помочь, звоните +79170425428, Ирина.