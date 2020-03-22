Каринэ Хабирова призвала жителей Башкирии быть осторожнее и беречь себя и своих близких

Супруга главы Башкирии Радия Хабирова присоединилась к обсуждению карантина по коронавирусу. На своей страничке в соцсети Каринэ Хабирова призвала граждан быть осторожнее и беречь себя и своих близких. публикуем ее текст полностью.







Отдых или заточение?!









Все большую популярность в сетях набирает обсуждение карантина. Предприятия и учебные заведения начинают работу по удалёнке. Да, это вынужденная мера для того, чтобы обезопасить себя, друг друга и нашу республику.К счастью, у нас нет выявленных случаев, но уже в нескольких регионах России есть заболевшие, поэтому нужно быть начеку и следовать всем мерам предосторожности, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ опубликовала самые часто задаваемые вопросы с ответами. Полезно ознакомиться каждому.Постараемся уберечься от вируса — не будем выезжать за пределы республики.Если так случилось, что вы приехали из городов, где вирус уже есть, обратитесь в медицинское учреждение, побудьте дома, не посещайте общественные места.

Даже если говорят, что коронавирус не страшнее гриппа, пусть его не будет совсем. Ведь так важно поберечь тех, у кого слабый иммунитет — детей и пожилых людей!



Поэтому будем смотреть на карантин, как на возможность побыть дома, сделать его уютнее, больше времени проводить с семьей и баловать друг друга вниманием.



P. S. С любовью и заботой о каждом из вас. Мы все сейчас в равном положении.

Фото: sobaka.ru