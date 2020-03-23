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В Башкирию доставили туристов застрявших из-за коронавируса в Индии

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирию доставили туристов застрявших из-за коронавируса в Индии

В уфимский аэропорт прибыла пара туристов, которые ранее застряли в индийском городе Дели. 38-летний мужчина и 24-летняя женщина из Уфы провели двое суток в аэропорту имени Индиры Ганди из-за отмены рейса в Россию в связи с распространением нового коронавируса.



На туристов вышли представители правительства республики, помогли информационно и решили вопрос с перелетом на родину. Пара туристов прилетела в Казахстан, а после через Москву добралась до Уфы. Родственники вернувшихся уфимцев уже поблагодарили главу Башкирии и его команду.

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«Радий Фаритович, огромное спасибо за помощь при выезде родственников из Индии. Братишка и племянница прилетели. Человек познается в трудной ситуации. Вы держите слово мужчины. Я уверен, что есть еще люди слова и дела», – написал Шамиль А.
В Уфе созданы специальные рабочие группы для поквартирного обхода тех, кто должен находиться на карантине после возвращения из-за рубежа.

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Источник: gorobzor.ru
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