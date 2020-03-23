Благовещенский район попал в число худших по проведению Дней чистоты

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве РБ министр ЖКХ Борис Беляев рассказал о том, как в районах республики сделали уборку. Напомним, что в Башкирии начались дни чистоты.







И на самом старте реализации проекта уже 8 регионов не справились с поручениями руководителя республики. Одним из таких оказался Благовещенский район. Глава администрации Олег Голов прокомментировал попадание в антирейтинг Радия Хабирова и рассказал о дальнейших планах своей команды.

— Плохо подготовились, плохо провели работу с предприятиями и организациями, слабо проинформировали население. У нас есть срок на исправление ситуации. Сегодня же поручил выполнить необходимые мероприятия по оповещению и организации проведения дня чистоты 27 марта 2020 года. Если еще раз мы попадем в число районов, где плохо проведена работа по организации дней чистоты, я приму самые серьезные меры, — написал Олег Голов в социальных сетях.

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Фото: социальные сети