Благовещенский район попал в число худших по проведению Дней чистоты
Комментарии (0)
Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве РБ министр ЖКХ Борис Беляев рассказал о том, как в районах республики сделали уборку. Напомним, что в Башкирии начались дни чистоты.
И на самом старте реализации проекта уже 8 регионов не справились с поручениями руководителя республики. Одним из таких оказался Благовещенский район. Глава администрации Олег Голов прокомментировал попадание в антирейтинг Радия Хабирова и рассказал о дальнейших планах своей команды.
Читайте также:"У людей что, мозгов нет?": Хабиров раскритиковал глав районов, ушедших в отпуск в период пандемии коронавируса
— Плохо подготовились, плохо провели работу с предприятиями и организациями, слабо проинформировали население. У нас есть срок на исправление ситуации. Сегодня же поручил выполнить необходимые мероприятия по оповещению и организации проведения дня чистоты 27 марта 2020 года. Если еще раз мы попадем в число районов, где плохо проведена работа по организации дней чистоты, я приму самые серьезные меры, — написал Олег Голов в социальных сетях.
Фото: социальные сети
Загрузка...
Читайте также
Общество
В Уфе прошел День чистоты
Политика
"На этой неделе начинайте": в Башкирии обсудили проведение «дней чистоты»
Политика
Хабиров подписал указ о проведении в районах Башкирии дней чистоты
ЖКХ
В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор
Общество
Жители Башкирии выберут эмблему Года эстетики в республике
Политика
Олег Голов назначен исполняющим обязанности главы администрации Благовещенский район
Политика
В десяти районах Башкирии срывают сроки реализации программы «Башкирский дворик»
Здравоохранение
В Башкирии стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион»