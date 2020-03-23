Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Стали известны подробности распития алкоголя главой Межгорья Ильей Тереховым с депутатами

Стали известны подробности распития алкоголя главой Межгорья Ильей Тереховым с депутатами

Добавлено: 23.03.20
Просмотров: 48
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Стали известны подробности распития алкоголя главой Межгорья Ильей Тереховым с депутатами

Известны подробности случая, когда глава Межгорья Илья Терехов выпивал вместе с двумя местными депутатами в разгар рабочего дня. Напомним, что тогда госслужащие отмечали, что у них ненормированный рабочий день, а также они написали заявления об отгулах без сохранения заработной платы.



По словам автора видео Дмитрия Лакиды, ролик был снят еще в мае прошлого года, но почему он стал набирать популярность именно сейчас, общественник не знает.

Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео

Читайте также:

Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео
«Почему оно завирусилось сейчас, я понятия не имею. Это видео было записано еще 7 мая 2019 года. Оно размещено на моем канале. Тогда госслужащие обмывали назначение Терехова», - рассказал он.
Глава Межгорья Илья Терехов отметил, что в рабочее время спиртные напитки не распивает, и та информация, которая была размещена с видеороликом, сильно купирована.
«Дмитрий Петрович (Лакида – прим. автора) накануне встретил меня около дома и попросился на работу, а я ему отказал. Зная, что на следующий день будут провокации, тогда проводились итоги конкурса на замещение главы администрации, я заранее написал заявление о том, что этот день будет без сохранения заработной платы. После того, как все процедуры были завершены, и фактически для меня этот день был нерабочим, я находился в кафе, что собственно не запрещено. И когда он ворвался туда, я сказал Дмитрию, что он врывается в мою частную жизнь», - рассказал он.
Также госслужащий отметил, что после обращения Лакиды были проведены проверки местного совета депутатов, в ходе которых никаких нарушений выявлено не было.
«В течение года эта информация тиражируется с одной единственной целью – какой-то другой дополнительной компрометирующей информации Дмитрий Петрович в отношении меня добыть не сумел, поэтому она для него видимо является актуальной до сих пор», - заключил он.
Отметим, что сам Дмитрий Лакида информацию о желаемом трудоустройстве опровергает.
«Мы с Тереховым на тот момент уже были не в лучших отношениях. Я работал против экс-главы Межгорья Виктора Панченко, а он его покрывал. Как я мог проситься к нему на работу? Я прямо всем говорю, что хочу занять его место (должность главы города – прим. автора), я этого не скрываю», - подытожил Лакида.


В свою очередь, в региональном отделении «Единой России» отметили, что планируют вызвать Илью Терехова на заседание комиссии в связи с инцидентом.

«Глава Межгорья Илья Терехов является членом «Единой России» и секретарем местного отделения Партии. В связи с этим, региональный исполком вызвал его на заседание комиссии при региональном политсовете. На данном заседании, которое состоится 25 марта, будут заслушаны объяснения Ильи Терехова и принято решение по ситуации, когда во время рабочего дня он находился в ресторане. В настоящий момент Партия занимается юридической проверкой данной информации», - сообщили в региональном исполкоме «Единой России».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео
Происшествия
Глава Межгорья в разгар рабочего дня пил алкоголь с местными депутатами | видео
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Политика
В Башкирии назначили и.о. руководителя Межгорья и главу Нефтекамска
Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда
Человек и закон
Отделался штрафом: экс-глава ЗАТО Межгорье Виктор Панченко избежал приговора суда
Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье
Политика
Илья Терехов назначен главой администрации ЗАТО Межгорье
Радий Хабиров в рамках «Часа глав» провел встречу с главами Нуримановского района и Межгорья
Политика
Радий Хабиров в рамках «Часа глав» провел встречу с главами Нуримановского района и Межгорья
В Иглинском районе сбили беременную девушку
Происшествия
В Иглинском районе сбили беременную девушку
Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
Происшествия
Подробности урагана в Благовещенском районе Башкирии
Хабиров рассказал, почему отдал шихан Куштау в разработку
Политика
Хабиров рассказал, почему отдал шихан Куштау в разработку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: