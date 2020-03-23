Стали известны подробности распития алкоголя главой Межгорья Ильей Тереховым с депутатами

Известны подробности случая, когда глава Межгорья Илья Терехов выпивал вместе с двумя местными депутатами в разгар рабочего дня. Напомним, что тогда госслужащие отмечали, что у них ненормированный рабочий день, а также они написали заявления об отгулах без сохранения заработной платы.





По словам автора видео Дмитрия Лакиды, ролик был снят еще в мае прошлого года, но почему он стал набирать популярность именно сейчас, общественник не знает.

«Почему оно завирусилось сейчас, я понятия не имею. Это видео было записано еще 7 мая 2019 года. Оно размещено на моем канале. Тогда госслужащие обмывали назначение Терехова», - рассказал он.

«Дмитрий Петрович (Лакида – прим. автора) накануне встретил меня около дома и попросился на работу, а я ему отказал. Зная, что на следующий день будут провокации, тогда проводились итоги конкурса на замещение главы администрации, я заранее написал заявление о том, что этот день будет без сохранения заработной платы. После того, как все процедуры были завершены, и фактически для меня этот день был нерабочим, я находился в кафе, что собственно не запрещено. И когда он ворвался туда, я сказал Дмитрию, что он врывается в мою частную жизнь», - рассказал он.

«В течение года эта информация тиражируется с одной единственной целью – какой-то другой дополнительной компрометирующей информации Дмитрий Петрович в отношении меня добыть не сумел, поэтому она для него видимо является актуальной до сих пор», - заключил он.

«Мы с Тереховым на тот момент уже были не в лучших отношениях. Я работал против экс-главы Межгорья Виктора Панченко, а он его покрывал. Как я мог проситься к нему на работу? Я прямо всем говорю, что хочу занять его место (должность главы города – прим. автора), я этого не скрываю», - подытожил Лакида.









Глава Межгорья Илья Терехов отметил, что в рабочее время спиртные напитки не распивает, и та информация, которая была размещена с видеороликом, сильно купирована.Также госслужащий отметил, что после обращения Лакиды были проведены проверки местного совета депутатов, в ходе которых никаких нарушений выявлено не было.Отметим, что сам Дмитрий Лакида информацию о желаемом трудоустройстве опровергает.

В свою очередь, в региональном отделении «Единой России» отметили, что планируют вызвать Илью Терехова на заседание комиссии в связи с инцидентом.

«Глава Межгорья Илья Терехов является членом «Единой России» и секретарем местного отделения Партии. В связи с этим, региональный исполком вызвал его на заседание комиссии при региональном политсовете. На данном заседании, которое состоится 25 марта, будут заслушаны объяснения Ильи Терехова и принято решение по ситуации, когда во время рабочего дня он находился в ресторане. В настоящий момент Партия занимается юридической проверкой данной информации», - сообщили в региональном исполкоме «Единой России».

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