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Стало известно, когда в Башкирию придет настоящее тепло

Добавлено: 24.03.20
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Рубрика: Общество
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Стало известно, когда в Башкирию придет настоящее тепло

Совсем скоро в Башкирию придет настоящая весна. Уже в эти выходные, 28 и 29 марта, холода и противный мокрый дождь отступят, и на смену придет ясная солнечная погода. И хотя ночью столбики термометров еще будут показывать -6; -8 градусов, днем воздух прогреется уже до +4; +6. А уже со следующей недели в республику придет настоящее тепло, и температура воздуха будет постепенно подниматься до +10 градусов.



Последняя неделя марта в северных районах республики будет ясной и погожей, хотя довольно ветреной – скорость юго-западного ветра тут может достигать 6-9 метров в секунду. Ночью лужи еще будут похрустывать ледяной корочкой, но уже днем температура воздуха будет постепенно расти, и к 1 апреля достигнет отметки +7 градусов.

Яркое солнце и синее небо без намеков на тучи и осадки порадуют и жителей западных районов Башкирии. В последние дни марта синоптики обещают тут относительно теплые ночи, когда отметки термометров не опустятся ниже -2, и погожие теплые деньки со средней температурой воздуха +4; +7 градусов. Скорость ветра также будет достигать 6-9 метров в секунду.

Не принесет неприятных сюрпризов погода и на востоке Башкирии: ночью здесь ожидаются стабильные -4; -5 градусов, днем постепенное повышение температуры от +4 до +8 градусов, а умеренный ветер разгонит все тучи, так что ближайшую неделю тут будет солнечно и ясно.



На юге республики также не ожидается температурных перепадов: ночью стабильные -4, днем +4; +5 градусов, средняя скорость ветра достигнет 7 метров в секунду – такая погода продлится вплоть до начала апреля, после чего температура воздуха резко поползет вверх – до +10 градусов. Дождя и уж тем более снега в этой части Башкирии также не ожидается.

Настоящая весна – жаркая и солнечная – порадует уфимцев. Уже к выходным столбики термометров будут показывать уверенные +6, а начиная с понедельника, 30 марта, и вовсе +9; +10 градусов. Впрочем, уже к пятнице, 3 апреля, в столице Башкирии зарядит унылый дождик, скорость ветра увеличится до 12 метров в секунду, и слегка похолодает до +4 градусов.

Источник: www.ufa.kp.ru
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