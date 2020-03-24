Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей

В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей

Добавлено: 24.03.20
Просмотров: 93
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей

Появилась информация о жительницах Дюртюлей, заболевших коронавирусом. Как сообщила знакомая семьи, первыми инфицированными оказались 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. По словам собеседницы, женщины являются друг другу сестрами, а не матерью и дочерью, как сообщалось ранее, сообщает Горобзор.



Так, знакомая заболевших рассказала, что старшая из них работает медсестрой в дюртюлинской центральной районной больнице, а младшая является домохозяйкой.

В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус

Читайте также:

В Башкирии начали работать 7 лабораторий для проведения анализов на коронавирус
«С 8-го марта они находились в туристической поездке по Европе. Были в Испании, Франции и Италии. В воскресенье, 15-го числа вернулись в Уфу. Но они сразу самоизолировались, в отдельный дом поселились. Контактов у них в городе не было», - рассказала собеседница.
Со слов источника, Филия имеет двоих детей – старшему сыну 21 год, младшей дочери - 17 лет. Ляйсан воспитывает троих сыновей: 11, 8 и 6 лет.
«Не знаю, сейчас что с ними происходит. В последний раз я Филию видела 3-го марта - до отъезда еще. Потом я в инстаграме только следила за их поездкой. Когда они вернулись, дети были не допущены ни в школу, ни в садик. То есть наши дети не контактировали», - подчеркнула она. 


Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров. Ими оказались 50-летняя жительница Дюртюли и ее дочка 35 лет. Третий пациент – 69-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву. 

Добавим, что по состоянию на 13:33 24 марта  в Башкирии в станционарах с подозрением на коронавирус находятся 63 человек, из них 6 – дети.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
Здравоохранение
Минздрав Башкирии: трое заразившихся коронавирусом не нуждаются в интенсивной терапии
В Башкирию зараженные коронавирусом мужчина и две женщины прибыли из Франции
Здравоохранение
В Башкирию зараженные коронавирусом мужчина и две женщины прибыли из Франции
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
Здравоохранение
В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Происшествия
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Авария в Караидельском районе: стало известно кто погиб в ДТП вблизи Байкибашево
Происшествия
Авария в Караидельском районе: стало известно кто погиб в ДТП вблизи Байкибашево
В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы
Здравоохранение
В Стерлитамаке проходят обходы граждан, которые приехали из-за границы
Стало известно о состоянии мальчика, которого родители оставили замерзать на снегу
Происшествия
Стало известно о состоянии мальчика, которого родители оставили замерзать на снегу
Вирус под названием чикунгунья идет на смену лихорадке Эбола
Общество / Здравоохранение
Вирус под названием чикунгунья идет на смену лихорадке Эбола
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: