В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей

Появилась информация о жительницах Дюртюлей, заболевших коронавирусом. Как сообщила знакомая семьи, первыми инфицированными оказались 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. По словам собеседницы, женщины являются друг другу сестрами, а не матерью и дочерью, как сообщалось ранее, сообщает Горобзор.





Так, знакомая заболевших рассказала, что старшая из них работает медсестрой в дюртюлинской центральной районной больнице, а младшая является домохозяйкой.

«С 8-го марта они находились в туристической поездке по Европе. Были в Испании, Франции и Италии. В воскресенье, 15-го числа вернулись в Уфу. Но они сразу самоизолировались, в отдельный дом поселились. Контактов у них в городе не было», - рассказала собеседница.

«Не знаю, сейчас что с ними происходит. В последний раз я Филию видела 3-го марта - до отъезда еще. Потом я в инстаграме только следила за их поездкой. Когда они вернулись, дети были не допущены ни в школу, ни в садик. То есть наши дети не контактировали», - подчеркнула она.









Со слов источника, Филия имеет двоих детей – старшему сыну 21 год, младшей дочери - 17 лет. Ляйсан воспитывает троих сыновей: 11, 8 и 6 лет.

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров. Ими оказались 50-летняя жительница Дюртюли и ее дочка 35 лет. Третий пациент – 69-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву.



Добавим, что по состоянию на 13:33 24 марта в Башкирии в станционарах с подозрением на коронавирус находятся 63 человек, из них 6 – дети.



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Фото: из открытых источников