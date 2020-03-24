В Башкирии инфицированные коронавирусом женщины оказались сестрами из Дюртюлей
Появилась информация о жительницах Дюртюлей, заболевших коронавирусом. Как сообщила знакомая семьи, первыми инфицированными оказались 51-летняя Филия Г. и 36-летняя Ляйсан Х. По словам собеседницы, женщины являются друг другу сестрами, а не матерью и дочерью, как сообщалось ранее, сообщает Горобзор.
Так, знакомая заболевших рассказала, что старшая из них работает медсестрой в дюртюлинской центральной районной больнице, а младшая является домохозяйкой.
Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в Башкирии сообщил руководитель региона Радий Хабиров. Ими оказались 50-летняя жительница Дюртюли и ее дочка 35 лет. Третий пациент – 69-летний мужчина, который по работе регулярно посещал Москву.
Добавим, что по состоянию на 13:33 24 марта в Башкирии в станционарах с подозрением на коронавирус находятся 63 человек, из них 6 – дети.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram