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Блогершу из Уфы, отказавшуюся от самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей

Добавлено: 25.03.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Блогершу из Уфы, отказавшуюся от самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей

Инстаграм-блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова попала в громкий скандал, на который отреагировал даже Радий Хабиров. Девушка с семьей вернулась из Таиланда в Башкирию и пренебрегла самоизоляцией. На следующий же день после возвращения девушка отправилась к родителям, чем возмутила подписчиков.



Фолловеры блогера указали девушке на то, что из-за угрозы распространения коронавируса следует уйти в добровольную самоизоляцию, на что Гузель отреагировала гневно и назвала подписчиков «подпердышами». История на этом не закончилась, так как в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за коронавируса, который подразумевает уголовное и административное наказание за нарушение карантина. Радий Хабиров лично высказался по резонансному случаю и потребовал наказать всех нарушителей.  

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Собственный источник в правительстве сообщает, что Гузель осознала все последствия нарушения карантина, она ушла в самоизоляцию, поэтому уголовное дело заводиться не будет. Блогер обязана выплатить штраф в размере 500 рублей. Все, кто недавно вернулся из поездок, обязательно должны уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Источник в правительстве:
- Шарафутдинова пришла в себя, села на карантин, прекратила говорить, что меры избыточны, а потому ее правонарушение признано незначительным, уголовного дела не будет.

Источник: bash.news
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