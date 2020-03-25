Блогершу из Уфы, отказавшуюся от самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей
Инстаграм-блогер из Уфы Гузель Шарафутдинова попала в громкий скандал, на который отреагировал даже Радий Хабиров. Девушка с семьей вернулась из Таиланда в Башкирию и пренебрегла самоизоляцией. На следующий же день после возвращения девушка отправилась к родителям, чем возмутила подписчиков.
Фолловеры блогера указали девушке на то, что из-за угрозы распространения коронавируса следует уйти в добровольную самоизоляцию, на что Гузель отреагировала гневно и назвала подписчиков «подпердышами». История на этом не закончилась, так как в Башкирии введён режим повышенной готовности из-за коронавируса, который подразумевает уголовное и административное наказание за нарушение карантина. Радий Хабиров лично высказался по резонансному случаю и потребовал наказать всех нарушителей.
Источник в правительстве: