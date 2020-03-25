Мэр Нефтекамска призвал выйти на субботники пародией на группу Little Big | видео

Мэр башкирского города Нефтекамска Ратмир Мавлиев подошел к организации весенних субботников творчески и опубликовал пародию на российскую группу Little Big, в которой призвал всех горожан выйти на уборку улиц и дворов.





«Covid-19 боится чистоты и хорошего настроения! Завтра еженедельный «Чистый четверг». Проводим уборку города, предприятия и учреждения собираются группами до 40 человек на закреплённых и прилегающих территориях. Для жителей, желающих принять участие, с 15.00 ч. будет организована раздача инвентаря по адресам», пишет на своей официальной странице в соцсети руководитель города.