Жительница Башкирии приехавшая из-за границы, пожаловалась на службы ответственные по коронавирусу

Ни одна из служб не была заинтересована тем, что женщина прибыла из страны потенциально опасной по коронавирусной инфекции







Жительница Уфы Алена Б. пожаловалась в соцсетях Радию Хабирову на то, что никто не заинтересовался ею по прибытии из-за границы. Женщина опасается административного наказания, но при обращении в горячую линию, Минздрав региона, Роспотребнадзор, МВД никаких действий с их стороны не предпринимается. Вот что она сообщила:

"Здравствуйте, уважаемый Радий Хабиров. 19 марта я прилетела из Таиланда. В аэропорту никто меня не предупреждал, что необходимо выдержать 14-дневный карантин. Я спокойно прошла границу и поехала домой... Позже я узнаю от знакомых, что мне необходимо зарегистрироваться на горячей линии по коронавирусу Министерства здравоохранения РБ. Что я и сделала. При этом я оставила свой контактный телефон и адрес пребывания (по прописке). Сегодня уже 6-й день с момента моего прилета. Мной никто не интересуется: ни минздрав, ни полиция, ни роспотребнадзор. Но при этом они терроризируют соседей моей мамы, каждый день приходя к ней домой (она проживает совершенно по другому адресу). К сожалению они это делают в те моменты, когда ее нет дома. При этом я звоню опять по кругу (Минздрав, Роспотребнадзор, МВД) и называю им мой верный адрес. Но ситуация, к сожалению, не меняется. Мне очень не хочется получить административное наказание из-за разгильдяйства сотрудников и несогласованности работы ведомств. Разберитесь, пожалуйста, в сложившейся ситуации".