Жительница Башкирии приехавшая из-за границы, пожаловалась на службы ответственные по коронавирусу
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Ни одна из служб не была заинтересована тем, что женщина прибыла из страны потенциально опасной по коронавирусной инфекции
Жительница Уфы Алена Б. пожаловалась в соцсетях Радию Хабирову на то, что никто не заинтересовался ею по прибытии из-за границы. Женщина опасается административного наказания, но при обращении в горячую линию, Минздрав региона, Роспотребнадзор, МВД никаких действий с их стороны не предпринимается. Вот что она сообщила:
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