Синоптики рассказали, каким будет лето в Башкирии

Опубликован вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2020 года в Башкирии. Прогностическая разработка выполнена НИУ Росгидромета (Гидрометцентр России).







Сообщается, что с вероятностью 65-70 процентов на территории Башкортостана в апреле-сентябре текущего года ожидается температурный режим около средних многолетних значений. В июле — ниже средних многолетних значений.



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Напомним, в норме температура в Башкирии в апреле составляет 3-5 градусов по Цельсию, в мае — 10-14 градусов, в июне — 16-18, в июле — 17-20, в августе — 14-18, сентябре — 8-12 по Цельсию.При этом в апреле 2020 года выпадет чуть больше осадков, а июль, напротив, будет более сухим месяцем.Этот вероятностный прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами, напомнили специалисты Башгидромета.