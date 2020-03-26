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Уроженцу Нефтекамска удалось сбежать из рабства в Дагестане

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 60
Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
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Уроженцу Нефтекамска удалось сбежать из рабства в Дагестане

29-летний Марсель Имаев искал работу, когда ему попалось объявление о хорошем заработке на Ставрополье. Парень созвонился с работодателем и поехал трудиться на помидорных теплицах, сообщает паблик «Плохие новости».



По приезду на место, молодого человека увезли в гаражи и жестокого избили, отобрав документы, а потом предложили, либо он работает, либо его просто убьют.

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Работодатель привез его в труднодоступный район Дагестана близ населенного пункта Новокаякент и отправил трудиться в теплицы, пообещав платить 15 тысяч рублей.

Когда Марсель начал работать, он выяснил, что деньги никто не платит, а за любую провинность жестоко избивают. Парень решил сбежать. Добравшись до трассы, он увидел полицейскую машину и все им рассказал. После спецоперации силовиков, паспорт молодому человеку вернули и отправили обратно в Нефтекамск.

Ранее сообщалось, что мэр башкирского города Нефтекамска Ратмир Мавлиев подошел к организации весенних субботников творчески и опубликовал пародию на российскую группу Little Big, в которой призвал всех горожан выйти на уборку улиц и дворов.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети
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