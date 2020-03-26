Уроженцу Нефтекамска удалось сбежать из рабства в Дагестане

29-летний Марсель Имаев искал работу, когда ему попалось объявление о хорошем заработке на Ставрополье. Парень созвонился с работодателем и поехал трудиться на помидорных теплицах, сообщает паблик «Плохие новости».







По приезду на место, молодого человека увезли в гаражи и жестокого избили, отобрав документы, а потом предложили, либо он работает, либо его просто убьют.



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Фото: соцсети