Уроженцу Нефтекамска удалось сбежать из рабства в Дагестане

29-летний Марсель Имаев искал работу, когда ему попалось объявление о хорошем заработке на Ставрополье. Парень созвонился с работодателем и поехал трудиться на помидорных теплицах, сообщает паблик «Плохие новости».
По приезду на место, молодого человека увезли в гаражи и жестокого избили, отобрав документы, а потом предложили, либо он работает, либо его просто убьют.
Работодатель привез его в труднодоступный район Дагестана близ населенного пункта Новокаякент и отправил трудиться в теплицы, пообещав платить 15 тысяч рублей.
Когда Марсель начал работать, он выяснил, что деньги никто не платит, а за любую провинность жестоко избивают. Парень решил сбежать. Добравшись до трассы, он увидел полицейскую машину и все им рассказал. После спецоперации силовиков, паспорт молодому человеку вернули и отправили обратно в Нефтекамск.
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