Хабиров поблагодарил блогершу из Уфы нарушившую режим самоизоляции

Конфликт с участием Instagram-дивы можно официально признать исчерпанным. Глава Башкирии поблагодарил Гузель Шарафутдинову, но не за нарушение карантинного режима, а за привлечение внимания к проблеме.







Также Радий Хабиров прокомментировал документ, который готовят в Госдуме, по ужесточению штрафов за несоблюдение самоизоляции. Руководитель региона считает, что он против подобных мер. В данном случае нужно уметь договариваться.

— Этой девушке надо сказать спасибо. Она своим кейсом привлекла внимание. У людей начала распространяться информация о карантине, за нарушение которого есть наказание. Она здесь отработала на все 100%. От меня ей большая благодарность. Она все осознала. Сумма штрафа вот такая да, — сказал Радий Хабиров.

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Фото: социальные сети