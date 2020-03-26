Хабиров поблагодарил блогершу из Уфы нарушившую режим самоизоляции

Конфликт с участием Instagram-дивы можно официально признать исчерпанным. Глава Башкирии поблагодарил Гузель Шарафутдинову, но не за нарушение карантинного режима, а за привлечение внимания к проблеме.
Также Радий Хабиров прокомментировал документ, который готовят в Госдуме, по ужесточению штрафов за несоблюдение самоизоляции. Руководитель региона считает, что он против подобных мер. В данном случае нужно уметь договариваться.
— Этой девушке надо сказать спасибо. Она своим кейсом привлекла внимание. У людей начала распространяться информация о карантине, за нарушение которого есть наказание. Она здесь отработала на все 100%. От меня ей большая благодарность. Она все осознала. Сумма штрафа вот такая да, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что скандал разгорелся 22 марта. Блогер Гузель Шарафутдинова вернулась со своей семьей из путешествия в Таиланд. И вместо того, чтобы оставаться дома, она отправилась в гости к пожилой матери. Подписчиков, которые рекомендовали ей соблюдать карантин, она оскорбляла. История дошла до Главы Башкирии,он призвал наказать Instagram-диву. Далее девушка много оправдывалась, что ее подставляют, а вообще соврали все журналисты. Однако ответить все-таки пришлось –Гузель отделалась штрафом в 500 рублей.