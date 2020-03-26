Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров поблагодарил блогершу из Уфы нарушившую режим самоизоляции

Хабиров поблагодарил блогершу из Уфы нарушившую режим самоизоляции

Добавлено: 26.03.20
Просмотров: 26
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
Хабиров поблагодарил блогершу из Уфы нарушившую режим самоизоляции

Конфликт с участием Instagram-дивы можно официально признать исчерпанным. Глава Башкирии поблагодарил Гузель Шарафутдинову, но не за нарушение карантинного режима, а за привлечение внимания к проблеме.



Также Радий Хабиров прокомментировал документ, который готовят в Госдуме, по ужесточению штрафов за несоблюдение самоизоляции. Руководитель региона считает, что он против подобных мер. В данном случае нужно уметь договариваться.

Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии

Читайте также:

Хабиров рассказал, как его дочери переживают карантин в Австрии
— Этой девушке надо сказать спасибо. Она своим кейсом привлекла внимание. У людей начала распространяться информация о карантине, за нарушение которого есть наказание. Она здесь отработала на все 100%. От меня ей большая благодарность. Она все осознала. Сумма штрафа вот такая да, — сказал Радий Хабиров.
Напомним, что скандал разгорелся 22 марта. Блогер Гузель Шарафутдинова вернулась со своей семьей из путешествия в Таиланд. И вместо того, чтобы оставаться дома, она отправилась в гости к пожилой матери. Подписчиков, которые рекомендовали ей соблюдать карантин, она оскорбляла. История дошла до Главы Башкирии,он призвал наказать Instagram-диву. Далее девушка много оправдывалась, что ее подставляют, а вообще соврали все журналисты. Однако ответить все-таки пришлось –Гузель отделалась штрафом в 500 рублей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: социальные сети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима
Здравоохранение
В Башкирии 37 человек ждет наказание за нарушение карантинного режима
Блогершу из Уфы, отказавшуюся от самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей
Общество
Блогершу из Уфы, отказавшуюся от самоизоляции, оштрафовали на 500 рублей
"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин
Политика
"Наказать ее!": Хабиров потребовал наказать блогершу, игнорирующую карантин
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Здравоохранение
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Уфимку, отказавшуюся от карантина по коронавирусу, затравили в соцсетях
Общество
Уфимку, отказавшуюся от карантина по коронавирусу, затравили в соцсетях
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
Здравоохранение
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
"Раскудахтались тут!": уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд
Общество
"Раскудахтались тут!": уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд
Блогер из Уфы Гузель «Татарка в Сочи» Шарафутдинова показала свои роды в прямом эфире
Общество
Блогер из Уфы Гузель «Татарка в Сочи» Шарафутдинова показала свои роды в прямом эфире
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: