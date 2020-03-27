В Башкирии на неделю закрылись офисы МФЦ

В Башкирии офисы многофункциональных центров приостановили работу в связи с указом Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране.







Об этом сообщили в организации сегодня, 27 марта. Прием и выдача документов прекращаются до 3 апреля включительно. Все желающие могут записаться на прием через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

— Уважаемые заявители, просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, — обратились в организации к жителям региона.