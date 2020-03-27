В Башкирии на неделю закрылись офисы МФЦ
Комментарии (0)
В Башкирии офисы многофункциональных центров приостановили работу в связи с указом Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране.
Об этом сообщили в организации сегодня, 27 марта. Прием и выдача документов прекращаются до 3 апреля включительно. Все желающие могут записаться на прием через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ, а также на портале «Госуслуги».
Читайте также:В связи с коронавирусом Хабиров дал важное поручение МФЦ
— Уважаемые заявители, просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, — обратились в организации к жителям региона.Отметим также, что накануне в госкомитете Башкирии по делам юстиции заявили, что ведомство отменяет выездные регистрации браков. Также отменяются торжественные церемонии нараечения имени
Источник:
ufa1.ru
Загрузка...
Читайте также
---
В Башкирии запретили выездную регистрацию браков
Здравоохранение
Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу
Общество
В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы
Здравоохранение
Как записаться на прием к врачу в Башкирии: 5 способов
Образование
В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи
Образование
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
Общество
В Башкирии специалисты центра социальной поддержки населения проведут выездные приемы граждан
Общество
В Башкирии МФЦ станут выдавать загранпаспорта и водительские права