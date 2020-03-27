Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии на неделю закрылись офисы МФЦ

В Башкирии на неделю закрылись офисы МФЦ

Добавлено: 27.03.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии на неделю закрылись офисы МФЦ

В Башкирии офисы многофункциональных центров приостановили работу в связи с указом Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране.



Об этом сообщили в организации сегодня, 27 марта. Прием и выдача документов прекращаются до 3 апреля включительно. Все желающие могут записаться на прием через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ, а также на портале «Госуслуги».

В связи с коронавирусом Хабиров дал важное поручение МФЦ

Читайте также:

В связи с коронавирусом Хабиров дал важное поручение МФЦ
— Уважаемые заявители, просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам, направленным на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, — обратились в организации к жителям региона.
Отметим также, что накануне в госкомитете Башкирии по делам юстиции заявили, что ведомство отменяет выездные регистрации браков. Также отменяются торжественные церемонии нараечения имени

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии запретили выездную регистрацию браков
---
В Башкирии запретили выездную регистрацию браков
Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу
Здравоохранение
Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу
В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы
Общество
В Башкирии из-за коронавируса офисы МФЦ изменят режим работы
Как записаться на прием к врачу в Башкирии: 5 способов
Здравоохранение
Как записаться на прием к врачу в Башкирии: 5 способов
В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи
Образование
В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
Образование
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
В Башкирии специалисты центра социальной поддержки населения проведут выездные приемы граждан
Общество
В Башкирии специалисты центра социальной поддержки населения проведут выездные приемы граждан
В Башкирии МФЦ станут выдавать загранпаспорта и водительские права
Общество
В Башкирии МФЦ станут выдавать загранпаспорта и водительские права
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: