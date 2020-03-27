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Жителей Уфы попросили воздержаться от поездок за город

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Жителей Уфы попросили воздержаться от поездок за город

Администрация Уфы обратилась к горожанам с официальным обращением в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.



Жителей башкирской столицы призвали «свести к минимуму общественную и личную активность» в период предстоящей нерабочей недели. Власти отметили, что безопасность граждан зависит от ответственности каждого.

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В мэрии также попросили жителей воздержаться от поездок и не покидать пределы города, чтобы навестить родственников в других населенных пунктах республики. Кроме того, уфимцам не рекомендуется посещать торговые центры, парки и места массового скопления людей.
"Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью", - призывает городская администрация.
Напомним, что городские службы приступили к промывке улиц специальным шампунем. Кроме того, ежедневно ведется обработка дезинфицирующими средствами остановочных павильонов, надземных и подземных пешеходных переходов.

Источник: www.ufa.kp.ru
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