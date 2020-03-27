Жителей Уфы попросили воздержаться от поездок за город

Администрация Уфы обратилась к горожанам с официальным обращением в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.







Жителей башкирской столицы призвали «свести к минимуму общественную и личную активность» в период предстоящей нерабочей недели. Власти отметили, что безопасность граждан зависит от ответственности каждого.

"Проявите понимание к необходимым мерам профилактики и действуйте со всей ответственностью", - призывает городская администрация.