В Башкирии прекратили допуск ко многим магазинам

— Понимаю, что это принесёт некоторые дополнительные неудобства, но чем чётче мы отработаем сейчас, тем меньше последствий получим. Об этом говорит опыт других стран и регионов России, который мы используем, — объяснил руководитель региона.
Из особых мер стоит отметить, что собственникам магазинов предписано прекратить допуск покупателей. Исключение — торговые точки с товарами первой необходимости.
Ранее сообщалось, что Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике