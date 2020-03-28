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В Башкирии прекратили допуск ко многим магазинам

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии прекратили допуск ко многим магазинам

В республике ужесточают карантинный режим. Об этом  объявил глава Башкирии Радий Хабиров. Новые требования начнут действовать с 28 марта.

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— Понимаю, что это принесёт некоторые дополнительные неудобства, но чем чётче мы отработаем сейчас, тем меньше последствий получим. Об этом говорит опыт других стран и регионов России, который мы используем, — объяснил руководитель региона.

Из особых мер стоит отметить, что собственникам магазинов предписано прекратить допуск покупателей. Исключение — торговые точки с товарами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике

Источник: ufa1.ru
Фото: radiokp.ru
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