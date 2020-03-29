В Нефтекамске в разгар карантина молодежь весело проводит время в барах, а мэр им не указ

Мэр Нефтекамска опубликовал на своей странице в Facebook видео, очевидно, записанное со сторис в Инстаграме нескольких представителей молодого поколения города.







На нем молодые люди веселятся, шумно проводя время среди друзей, распивая алкогольные напитки в одном из увеселительных заведений города. При этом парни не стеснялись выражений в адрес мэра города, который ранее выступил с обращением горожанам – чиновник настоятельно рекомендовал всем соблюдать меры предосторожности и при необходимости оставаться дома и воздержаться от посещения общественных мест. Молодые люди на видео, однако, явно против такой жесткой, по их мнению, меры.

«Наглядный пример того, как некоторые несознательные нефтекамцы проводят время в период изоляции. Вместо дома - развлекательное заведение, вместо витаминов - алкоголь.









Манера общения молодых парней тоже оставляет желать лучшего, но даже это не самое важное. Видимо, люди в кадре считают, что все меры предосторожности и личной безопасности их не касаются. Зря.Я ещё раз призываю жителей и гостей Нефтекамска минимизировать контакты с людьми и без необходимости не посещать общественные места. Рейды мобильных групп продолжатся», - сообщил Ратмир Мавлиев.

Напомним, что в республике с 28 марта по 5 апреля закрыты торговые центры, ряд магазинов, салонов красоты, на улицах работают патрули полицейских, выявляющих граждан старше 65 лет. С ними они проводят разъяснительные беседы. всем гражданам рекомендовано оставаться дома и не выходить без лишней необходимости.



В субботу, 28 марта, стало известно, что житель Челябинской области подозревается в распространении коронавируса на территории башкирского Сибая. Как это могло случиться, рассказали в Роспотребнадзоре.