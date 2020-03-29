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Предприниматель из Уфы готов безвозмездно выделить транспорт для доставки пожилым людям лекарств и продуктов

Добавлено: 29.03.20
Просмотров: 22
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Предприниматель из Уфы готов безвозмездно выделить транспорт для доставки пожилым людям лекарств и продуктов

Предприниматель из Уфы Андрей Шмергельский готов предоставить транспорт волонтерам, которые будут развозить продукты и лекарства пожилым горожанам. Людям от 65 лет и старше, напомним, рекомендовали оставаться дома из-за риска подхватить коронавирус.



«Со следующей недели мы задействуем свой транспорт в помощи волонтерам, которые доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, которые вынуждены находиться дома. Мы в компании также обсудили возможность предоставления технического обслуживания скорым и спецтранспорту, которые могут понадобиться. Вся помощь будет оказываться на безвозмездной основе на время действия чрезвычайной ситуации», - рассказал бизнесмен в своем видеобращении на Facebook.

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По его словам, детали реализации проекта еще предстоит проработать.

Отметим, что это не первый случай, когда бизнес идет навстречу пожилым людям в условиях карантина. Ранее руководитель популярного в Уфе фитнес-центра пообещал подарить пожилым людям велотренажеры, чтобы те могли заниматься спортом даже дома.

Ранее сообщалось, что в Учалинской центральной городской больнице нет пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил глава района Руслан Гилязетдинов

Источник: www.ufa.kp.ru
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