Предприниматель из Уфы готов безвозмездно выделить транспорт для доставки пожилым людям лекарств и продуктов

Предприниматель из Уфы Андрей Шмергельский готов предоставить транспорт волонтерам, которые будут развозить продукты и лекарства пожилым горожанам. Людям от 65 лет и старше, напомним, рекомендовали оставаться дома из-за риска подхватить коронавирус.







«Со следующей недели мы задействуем свой транспорт в помощи волонтерам, которые доставляют продукты и медикаменты пожилым людям, которые вынуждены находиться дома. Мы в компании также обсудили возможность предоставления технического обслуживания скорым и спецтранспорту, которые могут понадобиться. Вся помощь будет оказываться на безвозмездной основе на время действия чрезвычайной ситуации», - рассказал бизнесмен в своем видеобращении на Facebook.