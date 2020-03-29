Власти Нефтекамска через громкоговорители призывают горожан оставаться дома | видео

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Патрули, курсирующие по городу, призывают граждан не выходить на улицу без острой необходимости и использовать средства защиты, если покинуть жилище необходимо. К нефтекамцам старшего поколения обращаются юные жители города.

«Дорогие бабушки и дедушки, для нас дорого ваше здоровье, оставайтесь дома!», -звучит из громкоговорителя.