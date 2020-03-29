Власти Нефтекамска через громкоговорители призывают горожан оставаться дома | видео

Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.
Патрули, курсирующие по городу, призывают граждан не выходить на улицу без острой необходимости и использовать средства защиты, если покинуть жилище необходимо. К нефтекамцам старшего поколения обращаются юные жители города.
«Дорогие бабушки и дедушки, для нас дорого ваше здоровье, оставайтесь дома!», -звучит из громкоговорителя.
Как рассказали в пресс-службе Администрации Нефтекамска, такие патрули каждый день полностью объезжают город, не упуская места массового скопления, торговые центры, парки — чтобы «довести до каждого жителя», как важно оставаться дома в этот непростой период
Напомним, накануне мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев на своей страничке в Facebook опубликовал пост, в котором посетовал на несознательность молодых нефтекамцев, которые в период угрозы коронавируса развлекаются в барах. К своему сообщению чиновник прикрепил видеозапись.