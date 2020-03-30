Силач Эльбрус Нигматуллин призвал уфимцев остаться дома | видео

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, недавно перебравшийся на постоянное место жительства в Уфу, призвал горожан соблюдать правила самоизоляции в период карантинной недели.





Спортсмен опубликовал в своем Instagram видео, в котором просит уфимцев сидеть дома.

«Друзья, очень вас прошу отнеситесь серьезно. Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех . Давайте мы победим вирус, а не наоборот», — написал Эльбрус Нигматуллин.





Напомним, на сегодняшний день в Башкирии пять зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, все заразившиеся пациенты вернулись из зарубежных поездок.