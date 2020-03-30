В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные

В Башкирии организуют патрулирование улиц для соблюдения карантинного режима. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.







Руководитель региона отметил, что патрульные должны будут разъяснять людям, гуляющим по улицам, что они обязаны находиться в самоизоляции.



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