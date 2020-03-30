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В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 43
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные

В Башкирии организуют патрулирование улиц для соблюдения карантинного режима. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.



Руководитель региона отметил, что патрульные должны будут разъяснять людям, гуляющим по улицам, что они обязаны находиться в самоизоляции.

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«Это делается для них (для граждан – ред.). Нам осталось семь дней потерпеть этот режим, и мы должны выдержать», - заключил он.

Напомним, Радий Хабиров за несоблюдение режима самоизоляции уволил главу Ермолаевского сельского поселения Романа Барановского в Куюргазинском районе.

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Источник: gorobzor.ru
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