В Башкирии за соблюдением карантинного режима будут следить патрульные
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В Башкирии организуют патрулирование улиц для соблюдения карантинного режима. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве.
Руководитель региона отметил, что патрульные должны будут разъяснять людям, гуляющим по улицам, что они обязаны находиться в самоизоляции.
Напомним, Радий Хабиров за несоблюдение режима самоизоляции уволил главу Ермолаевского сельского поселения Романа Барановского в Куюргазинском районе.
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Источник:
gorobzor.ru
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