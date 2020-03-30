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Предприниматель из Башкирии бесплатно раздал жителям Баймакского района более тысячи многоразовых масок

Добавлено: 30.03.20
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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Предприниматель из Башкирии бесплатно раздал жителям Баймакского района более тысячи многоразовых масок

Предприниматель из Башкирии Ильсур Насибуллин за свой счет купил 1,5 тысяч многоразовых масок и раздал жителям населенных пунктов Темясово и Бетеря Баймакского района.



Маски бизнесмен и его друзья оставляли в почтовых ящиках, чтобы минимизировать общение. По его словам, в эпоху пандемии инфекционного коронавируса нужно помогать семьям и одиноким пенсионерам, которые не могут себе позволить лишние траты. Он призвал своих коллег и друзей последовать его примеру.

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«Ведь если задуматься, все мы знаем, что среди нас есть одинокие пожилые люди, малообеспеченные семьи, да и обыкновенные люди которые, в силу своего здоровья, просто лишены возможности, съездить или сходить за элементарными средствами защиты и гигиены, такими как маски, антисептики, перчатки. Просто давайте сделаем так, чтобы никого не оставить в беде, в такое тяжёлое для нас время», — рассказал Ильсур Насибуллин.
Напомним, ранее cообщалось, что в Башкирии могут начать тестировать на коронавирус всех желающих на платной основе  
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсеть Ильсура Насибуллина
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