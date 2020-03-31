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В Башкирии пока не будет введен режим полной самоизоляции

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии пока не будет введен режим полной самоизоляции

Власти пока не будут вводить режим полной самоизоляции в Уфе и Башкирии. Как сообщает пресс-служба главы республики, вопрос о введении жесткого карантина будет решаться во вторник, 31 марта. Предварительное время заседания – 17:00 по местному времени.



Ввести режим самоизоляции и быть к нему готовым призвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня, 30 марта, на карантин перешла Москва – улицы российской столицы опустели. Покидать свою квартиру можно только по уважительным причинам, к числу которых относят поход в магазин, аптеку, на работу или по срочным делам. В ближайшие дни власти города введут пропускную систему, после чего на улицу будет невозможно выйти без специального документа.

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Примеру Москвы уже последовали многие регионы. На момент публикации статьи, режим полной самоизоляции ввели Московская, Липецкая, Мурманская, Калининградская, Вологодская, Иркутская, Брянская и Свердловская области, республики Татарстан, Якутия, Адыгея и Марий Эл.

Ранее сообщалось о том, что предприниматель из Башкирии Ильсур Насибуллин за свой счет купил 1,5 тысяч многоразовых масок и раздал жителям населенных пунктов Темясово и Бетеря Баймакского района.

Источник: www.ufa.kp.ru
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