В Башкирии пока не будет введен режим полной самоизоляции

Власти пока не будут вводить режим полной самоизоляции в Уфе и Башкирии. Как сообщает пресс-служба главы республики, вопрос о введении жесткого карантина будет решаться во вторник, 31 марта. Предварительное время заседания – 17:00 по местному времени.







Ввести режим самоизоляции и быть к нему готовым призвал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Сегодня, 30 марта, на карантин перешла Москва – улицы российской столицы опустели. Покидать свою квартиру можно только по уважительным причинам, к числу которых относят поход в магазин, аптеку, на работу или по срочным делам. В ближайшие дни власти города введут пропускную систему, после чего на улицу будет невозможно выйти без специального документа.