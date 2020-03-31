В Уфе общественный транспорт будет работать в другом режиме

На оперативном совещании 31 марта в администрации города заместитель начальника управления транспорта и связи Владимир Петров отчитался о мерах, принятые в связи с ситуацией коронавируса в сфере общественного транспорта.







Также чиновник попросил на 50% сократить количество подвижного состава и установить новый режим график работы маршрутников, а именно с 6:00 до 20:00.

«То, что вы предлагает по режиму выходного дня, мы примем решение. Думаю, на сегодняшний день, надо это поддержать», — отметил Ульфат Мустафин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram