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В Уфе общественный транспорт будет работать в другом режиме

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
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В Уфе общественный транспорт будет работать в другом режиме

На оперативном совещании 31 марта в администрации города заместитель начальника управления транспорта и связи Владимир Петров отчитался о мерах, принятые в связи с ситуацией коронавируса в сфере общественного транспорта.



Также чиновник попросил на 50% сократить количество подвижного состава и установить новый режим график работы маршрутников, а именно с 6:00 до 20:00.

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин предложение поддержал,  отметив, что режим выходного дня является актуальным в ситуации с самоизоляцией жителей города.
«То, что вы предлагает по режиму выходного дня, мы примем решение. Думаю, на сегодняшний день, надо это поддержать», — отметил Ульфат Мустафин.
Ранее сообщалось, что в Башкирии будут регулировать цены на медицинские маски. Об этом рассказал на брифинге по вопросам профилактики коронавирусной инфекции начальник отдела контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов. 

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Источник: gorobzor.ru
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