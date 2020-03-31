В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку

Такие ограничения вводятся в связи с профилактикой распространения коронавируса.







Они будут действовать на те помещения, где площадь меньше 50 квадратных метров. Об этом сообщила сегодня, 31 марта, заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева на оперативке в мэрии.

— Если площадь будет больше, то запускаться будут по 2–3 человека. В крупных торговых центрах, которые работают, установлены разделительные полосы, чтобы люди соблюдали дистанцию, — уточнила чиновник.

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