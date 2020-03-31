В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку

Такие ограничения вводятся в связи с профилактикой распространения коронавируса.
Они будут действовать на те помещения, где площадь меньше 50 квадратных метров. Об этом сообщила сегодня, 31 марта, заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева на оперативке в мэрии.
— Если площадь будет больше, то запускаться будут по 2–3 человека. В крупных торговых центрах, которые работают, установлены разделительные полосы, чтобы люди соблюдали дистанцию, — уточнила чиновник.
Напомним, что с 1 апреля бывшие спецназовцы будут патрулировать город и разгонять народ по домам. Это связано с тем, что люди пренебрегают мерами профилактики. Столица оказалась на 11-м месте по числу городов-миллионников страны, находящих на самоизоляции.