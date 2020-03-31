Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку

В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку

Добавлено: 31.03.20
Просмотров: 92
Рубрика: Общество
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В продуктовые магазины Уфы будут запускать по одному человеку

Такие ограничения вводятся в связи с профилактикой распространения коронавируса.



Они будут действовать на те помещения, где площадь меньше 50 квадратных метров. Об этом сообщила сегодня, 31 марта, заместитель начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева на оперативке в мэрии.

В Башкирии ввели режим полной самоизоляции

Читайте также:

В Башкирии ввели режим полной самоизоляции
— Если площадь будет больше, то запускаться будут по 2–3 человека. В крупных торговых центрах, которые работают, установлены разделительные полосы, чтобы люди соблюдали дистанцию, — уточнила чиновник.
Напомним, что с 1 апреля бывшие спецназовцы будут патрулировать город и разгонять народ по домам. Это связано с тем, что люди пренебрегают мерами профилактики. Столица оказалась на 11-м месте по числу городов-миллионников страны, находящих на самоизоляции.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии ввели режим полной самоизоляции
---
В Башкирии ввели режим полной самоизоляции
В Уфе за ограничительными мерами будут следить патрули ветеранов боевых действий
Общество
В Уфе за ограничительными мерами будут следить патрули ветеранов боевых действий
В Уфе общественный транспорт будет работать в другом режиме
Общество
В Уфе общественный транспорт будет работать в другом режиме
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
Здравоохранение
Жителей Башкирии предупредили об уголовной ответственности за отказ от самоизоляции
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
Политика
Важные пункты нового указа о коронавирусе в Башкирии, подписанного Хабировым
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
Общество
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
Образование
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
В Башкирии с начала текущего года уволили 2700 сотрудников
Общество
В Башкирии с начала текущего года уволили 2700 сотрудников
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: